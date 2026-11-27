Бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн умер из-за онкологии
Евгений Брюн. Обложка © ТАСС / Григорьев Максим
Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн скончался в Москве после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил источник из его окружения.
По словам собеседника агентства, Брюн страдал раком на протяжении нескольких лет. Последние часы жизни он провёл в кругу семьи.
«Причиной стало онкологическое заболевание, которым он страдал в последние несколько лет своей жизни», — рассказал источник.
Евгений Брюн возглавлял наркологическую службу Минздрава в качестве главного внештатного специалиста с 2009 по 2022 год. За годы работы он неоднократно выступал с инициативами по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, в том числе предлагал расширить тестирование граждан на употребление запрещённых веществ.
В октябре 2024 года суд приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупках медицинских изделий. Врач свою вину не признал.
Напомним, о смерти Евгения Брюна стало известно 27 ноября. В августе 2022 года Брюна задержали по делу о мошенничестве при закупке тест-систем и реагентов для определения алкогольной и наркотической зависимости. По версии следствия, медицинские изделия приобретались по завышенным ценам. Ущерб оценивался примерно в 138 миллионов рублей. В январе Life.ru сообщал о досрочном освобождении Евгения Брюна из колонии по состоянию здоровья. Суд установил наличие у фигуранта заболевания, несовместимого с дальнейшим пребыванием в исправительном учреждении.