Бывший посол России в Нигерии Алексей Шебаршин скоропостижно скончался на 68-м году жизни. О смерти дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Шебаршин ушёл из жизни 26 ноября. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования его семье и отметили высокий профессионализм дипломата, его принципиальность и готовность помогать коллегам.

«Безвременная кончина А. Л. Шебаршина — невосполнимая утрата для членов его семьи, друзей и сослуживцев», — говорится в некрологе.

Шебаршин родился 9 июля 1959 года в Москве. После окончания МГИМО в 1982 году начал дипломатическую карьеру в МИД СССР. В разные годы работал в Индии и Пакистане, занимал должности в центральном аппарате министерства.

С 2005 по 2008 год дипломат возглавлял российское посольство на Шри-Ланке, одновременно представляя интересы страны на Мальдивах. В 2018–2024 годах руководил российской дипмиссией в Нигерии. За свою службу был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарственного письма президента России.

Напомним, 14 ноября в Москве состоялось прощание с послом России в США Александром Дарчиевым, умершим в возрасте 66 лет. Проводить дипломата в последний путь пришли помощник президента России Юрий Ушаков и представители руководства МИД.