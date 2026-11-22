Бывший нападающий тюменского «Рубина» Нико Саккетти погиб от выстрела полицейского в американском штате Миннесота. 37-летний хоккеист попытался достать ружьё во время задержания после дорожного происшествия. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на управление шерифа округа Сент-Луис.

Инцидент произошёл 18 ноября в городе Хиббинг. По данным правоохранителей, ранее Саккетти попал в ДТП на пикапе и скрылся с места аварии. Полицейские установили местонахождение автомобиля и попытались поговорить с водителем.

Во время разговора бывший спортсмен, как утверждают в полиции, оттолкнул одного из офицеров и схватил длинноствольное оружие из кузова машины. Находившийся рядом заместитель шерифа открыл огонь.

Раненого Саккетти доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Сам хоккеист выстрелить не успел, никто из правоохранителей не пострадал. Обстоятельства применения оружия расследует Бюро уголовных расследований Миннесоты.

Саккетти был выбран «Даллас Старз» во втором раунде драфта НХЛ 2007 года, но в сильнейшей североамериканской лиге так и не сыграл. В сезоне-2014/15 американец выступал за тюменский «Рубин» в Высшей хоккейной лиге, проведя девять матчей и забросив две шайбы.