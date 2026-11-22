Три человека, включая 17-летнюю девушку, погибли при стрельбе на вечеринке в честь будущего ребёнка в американском городе Парма, штат Огайо. Ещё одна женщина получила ранение. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Среди погибших — 19-летний отец будущего ребёнка и 45-летний отец беременной женщины. Пострадавшей 39 лет, пуля попала ей в ногу. По данным издания, угрозы её жизни нет. Сведений о состоянии будущей матери пока не приводят.

Выстрелы прозвучали вечером 21 ноября в зале для мероприятий Pandora’s Magical Events Venue. Полиция получила вызов около 18 часов по местному времени. Правоохранители сообщили, что установили личности обоих участников стрельбы и опасности для жителей больше нет. Обстоятельства случившегося выясняют.

Полицейские задержали вооружённого 29-летнего мужчину. Представитель полиции Скотт Тракслер допустил, что тот действовал в порядке самообороны.

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе неподалёку от Белого дома в Вашингтоне. Утром 12 ноября в районе Логан-Серкл ранения получили пять человек. Полиция оцепила квартал, перекрыла соседние улицы, а ближайшие школы ограничили вход и выход. К работе подключились сотрудники ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.