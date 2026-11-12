В центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили пять человек. Инцидент случился утром 12 ноября в районе Логан-Серкл, примерно в 1,6 километра к северу от Белого дома. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

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Правоохранители оцепили квартал на 15-й улице, где расположены жилые дома, фитнес-центр VIDA и епископальная церковь Святого Луки. Движение по прилегающим улицам перекрыли, а расположенные поблизости школы перевели в режим изоляции.

К операции подключились сотрудники Федерального бюро расследований и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. Полиция также призвала жителей и прохожих избегать района происшествия.

По словам представительницы полиции Николь Динер, стрелявшего ещё не задержали. Правоохранители проверяют несколько мест, где могли прозвучать выстрелы.

Ранее в Вашингтоне вооружённый мужчина устроил стрельбу в собственном доме, в результате которой погибли двое помощников шерифа и трое членов его семьи. Трагедия произошла неподалёку от города Спэнгл, куда полицейские прибыли после обращения женщины, раненной своим братом. Подозреваемым оказался 37-летний Райан Ларсен, который открыл огонь по сотрудникам спецподразделения SWAT, пытавшимся проникнуть в здание. Оба правоохранителя получили тяжёлые ранения и позднее скончались, а на территории дома обнаружили тела самого нападавшего, его матери и сестры.