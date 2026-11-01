В США арестовали 42-летнего жителя Мичигана за угрозы убить директора ФБР Кэша Пателя. Как сообщили в прокуратуре Восточного округа штата, Энтони Дэниел Палаццоло также угрожал расправой другим федеральным служащим.

По версии следствия, 8 октября мужчина отправил через личный блог сообщение, в котором заявил, что заказал убийство одного из знакомых Пателя, а самого главу бюро назвал следующим на очереди. Уже на следующий день агенты пришли к Палаццоло домой в Честерфилд-Тауншип. Во время допроса он признал авторство угроз, извинился и заверил, что никому не собирался причинять вред.

Однако после беседы с правоохранителями американец продолжил рассылать агрессивные сообщения. В голосовых посланиях он угрожал штурмовать отделение ФБР в Детройте и расправиться с сотрудниками ведомства и Секретной службы. При этом Палаццоло требовал связаться с президентом Дональдом Трампом и предупредить его о своих намерениях.

Мужчину задержали 30 октября и предъявили обвинение в передаче сообщений с угрозами. Ему грозит до пяти лет федеральной тюрьмы, а слушание по вопросу дальнейшего содержания под стражей назначено на 2 ноября. По данным прокуратуры, у подозреваемого обширное криминальное прошлое. В частности, ещё в 2018 году его обвиняли в угрозе взрыва и ложном сообщении о террористической атаке.

Ранее в Лос-Анджелесе задержали подкастера Бенджамина Азарии Саутворта, которого обвинили в угрозах убийством Дональду Трампу. По данным американской прокуратуры, мужчина несколько месяцев публиковал в интернете призывы расправиться с президентом США. Затем объектом его преследования стала семья бывшего адвоката Трампа Джея Секулова. Подозреваемый разместил домашний адрес юриста в соцсетях и начал отправлять сообщения его родственникам. Задержание проводили сотрудники ФБР и других правоохранительных органов, а Кэш Патель лично прокомментировал операцию. Саутворту предъявили обвинения в угрозах президенту, киберпреследовании и телефонных домогательствах.