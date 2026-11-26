Россияне могут рассчитывать на оплату больничного даже после увольнения. Если человек заболел или получил травму в течение 30 календарных дней после ухода с работы и ещё не успел трудоустроиться, ему положено пособие в размере 60% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Об этом в беседе с Life.ru рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, для получения выплаты необходимо соблюдение сразу трёх условий. Заболевание или травма должны наступить в течение 30 календарных дней после увольнения, причём сам день прекращения трудовых отношений в этот срок не входит. Кроме того, человек не должен успеть устроиться на новую работу, а больничный должен быть оформлен именно из-за его собственной болезни или травмы. При уходе за заболевшим ребёнком, другим родственником или в связи с карантином пособие после увольнения не назначается.

Если больничный был открыт в течение этих 30 дней, он будет оплачен полностью, даже если фактически болезнь затянулась и листок нетрудоспособности был закрыт уже после истечения этого срока. Зулия Лоикова HR - эксперт

При этом законодательством предусмотрены отдельные ограничения продолжительности выплат, в частности для граждан, работавших по срочным договорам продолжительностью до шести месяцев.

Даже если человек заболел на 29-й день после увольнения, право на пособие сохраняется. Первые три календарных дня нетрудоспособности оплачивает бывший работодатель, а начиная с четвёртого дня и до окончания болезни деньги перечисляет Социальный фонд России (СФР).

«Размер пособия в этом случае составляет 60% от среднего заработка за два календарных года, предшествовавших году наступления нетрудоспособности. При этом страховой стаж (продолжительность работы — прим. Life.ru) значения не имеет», — уточнила HR-эксперт.

Таким образом, если россиянин заболел после увольнения в 2026 году, при расчёте пособия по общему правилу будут учитываться его доходы за 2024 и 2025 годы. При этом сохраняются установленные законодательством минимальные и максимальные ограничения размера выплаты.

Причина увольнения также не имеет значения. Право на оплату больничного сохраняется независимо от того, ушёл человек по собственному желанию, по соглашению сторон или попал под сокращение. Более того, сокращённый сотрудник может одновременно получать пособие по временной нетрудоспособности и средний заработок, сохраняемый на период трудоустройства. Эти выплаты не заменяют друг друга.

Если же бывший сотрудник успел найти новую работу до наступления болезни, больничный будет оплачиваться уже по новому месту трудоустройства в общем порядке, с учётом страхового стажа.

Для получения пособия необходимо обратиться к врачу и оформить электронный листок нетрудоспособности. С 2022 года больничные по общему правилу оформляются в электронном виде, а информация о них поступает в систему СФР.

Лоикова рекомендует также самостоятельно уведомить бывшего работодателя о больничном. Хотя отдельное заявление о назначении пособия не требуется, на практике у гражданина могут запросить документы, подтверждающие отсутствие нового места работы. Это может быть копия трудовой книжки или справка СТД-СФР. После закрытия больничного и получения необходимых сведений бывший работодатель и Социальный фонд перечислят положенные выплаты.

СФР по общему правилу выплачивает пособие в течение десяти рабочих дней после получения всех необходимых документов и сведений. Если деньги не поступили автоматически, обратиться за назначением пособия необходимо не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности.

Напомним, с 2027 года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличится до 7860,27 рубля в день. Ранее Life.ru подробно разобрался, сколько будут платить за больничные в следующем году, как изменятся минимальные и максимальные выплаты и как самостоятельно рассчитать размер пособия.