Бывший руководитель Lancôme и Armani Beauty возглавила «Рив Гош»

Парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош» возглавила Анна Ларина, ранее отвечавшая за развитие российских подразделений Lancôme и Giorgio Armani Beauty. На посту управляющего директора она сменила Эдгара Шабанова. О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (RWB).

Новый руководитель обладает многолетним опытом работы в индустрии красоты. Ларина на протяжении девяти лет занималась продвижением известных премиальных косметических марок.

«Свою профессиональную карьеру она начала в 1998 году в L’Oreal Россия», — уточнили представители группы.

Теперь перед ней стоит задача укрепить позиции «Рив Гош» на рынке дорогой парфюмерии и косметики. Компания рассчитывает обновлять ассортимент, повышать качество обслуживания покупателей и расширять возможности сети. Особое внимание планируется уделить объединению традиционных магазинов с интернет-продажами. Такая модель позволит клиентам взаимодействовать с брендом как через привычные торговые точки, так и посредством цифровых сервисов.

Прежний управляющий директор Эдгар Шабанов покидает компанию. В RWB пояснили, что в дальнейшем он намерен сосредоточиться на собственных бизнес-проектах.