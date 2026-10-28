Мишустин назначил Алексея Корчина замминистра строительства и ЖКХ

Алексей Корчин стал заместителем министра строительства и ЖКХ России после ухода Валерия Леонова, избранного депутатом Госдумы. Назначение оформил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Минстрое Леонов отвечал за инфраструктурное строительство и восстановительные работы в Донбассе и Новороссии. Теперь ведомство получило нового заместителя руководителя.