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Опубликовано 28 октября, 00:14

Мишустин назначил Алексея Корчина замминистра строительства и ЖКХ

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Алексей Корчин стал заместителем министра строительства и ЖКХ России после ухода Валерия Леонова, избранного депутатом Госдумы. Назначение оформил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Минстрое Леонов отвечал за инфраструктурное строительство и восстановительные работы в Донбассе и Новороссии. Теперь ведомство получило нового заместителя руководителя.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Окладниковой, Андрея Никитина и Олега Кожемяко на должности заместителей председателя правительства России после одобрения Госдумы. Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов, возглавит аппарат кабмина в статусе вице-премьера. Андрею Никитину, руководившему Минтрансом, предстоит курировать развитие транспортной отрасли уже на уровне заместителя председателя правительства. Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край, получит пост вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

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