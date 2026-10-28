Мишустин назначил Алексея Корчина замминистра строительства и ЖКХ
Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru
Алексей Корчин стал заместителем министра строительства и ЖКХ России после ухода Валерия Леонова, избранного депутатом Госдумы. Назначение оформил премьер-министр Михаил Мишустин.
В Минстрое Леонов отвечал за инфраструктурное строительство и восстановительные работы в Донбассе и Новороссии. Теперь ведомство получило нового заместителя руководителя.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Окладниковой, Андрея Никитина и Олега Кожемяко на должности заместителей председателя правительства России после одобрения Госдумы. Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов, возглавит аппарат кабмина в статусе вице-премьера. Андрею Никитину, руководившему Минтрансом, предстоит курировать развитие транспортной отрасли уже на уровне заместителя председателя правительства. Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край, получит пост вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.