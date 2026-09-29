Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 07:49

Бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба возглавит московскую «Родину»

Обложка © Wikipedia / Вячеслав Евдокимов

Обложка © Wikipedia / Вячеслав Евдокимов

Бывший наставник «Ростова» Джонатан Альба возглавит московскую «Родину». О готовящемся назначении сообщает «РБ Спорт».

Испанец намерен продолжить работу со значительной частью специалистов, помогавших ему в предыдущем клубе. В столичную команду вместе с Альбой должен перейти в том числе Виктор Онопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк и Михаил Осинов.

По информации источника, общие расходы «Родины» на зарплаты нового наставника и его помощников составят примерно €850 тыс. в год.

Москвичи после девяти туров Российской Премьер-Лиги набрали пять очков и располагаются на 15-й строчке таблицы. Следующую встречу чемпионата клуб проведёт 11 октября в гостях у ЦСКА.

Сборная Италии по футболу одержала первую победу после возвращения Манчини
Сборная Италии по футболу одержала первую победу после возвращения Манчини

Ранее Life.ru сообщал, что 24 сентября Альба покинул «Ростов» вместе со своим тренерским штабом. Сотрудничество было прекращено по обоюдному решению сторон. За несколько дней до этого «Родина» рассталась с Хуаном Диасом, который вывел московский клуб в РПЛ. После его ухода обязанности главного тренера временно перешли к Барсегу Киракосяну.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar