Бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба возглавит московскую «Родину»

Бывший наставник «Ростова» Джонатан Альба возглавит московскую «Родину». О готовящемся назначении сообщает «РБ Спорт».

Испанец намерен продолжить работу со значительной частью специалистов, помогавших ему в предыдущем клубе. В столичную команду вместе с Альбой должен перейти в том числе Виктор Онопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк и Михаил Осинов.

По информации источника, общие расходы «Родины» на зарплаты нового наставника и его помощников составят примерно €850 тыс. в год.

Москвичи после девяти туров Российской Премьер-Лиги набрали пять очков и располагаются на 15-й строчке таблицы. Следующую встречу чемпионата клуб проведёт 11 октября в гостях у ЦСКА.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 сентября Альба покинул «Ростов» вместе со своим тренерским штабом. Сотрудничество было прекращено по обоюдному решению сторон. За несколько дней до этого «Родина» рассталась с Хуаном Диасом, который вывел московский клуб в РПЛ. После его ухода обязанности главного тренера временно перешли к Барсегу Киракосяну.