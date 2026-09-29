Сборная Италии по футболу одержала первую победу после возвращения Манчини

Сборная Италии забила четыре мяча Турции и одержала первую победу после возвращения Роберто Манчини на пост главного тренера. Во втором туре Лиги наций итальянцы выиграли со счётом 4:1.

Команда Манчини сняла вопросы о победителе ещё в первом тайме. Алессандро Бастони открыл счёт на девятой минуте, Давид Фраттези удвоил преимущество на 22-й, а Микаэль Кайоде довёл его до трёх голов уже на 27-й.

После перерыва Франческо Эспозито забил четвёртый мяч Италии на 50-й минуте. Туркам удалось ответить лишь одним голом — на 47-й минуте отличился Барыш Йылмаз.

В третьем туре 2 октября Италия сыграет в гостях с Францией, а Турция встретится на выезде с Бельгией.

В стартовом туре Лиги наций Италия уступила Бельгии со счётом 0:2. Манчини вернулся к работе со сборной летом, ранее он возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год и привёл её к победе на чемпионате Европы 2021 года.