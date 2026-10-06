Бывший возлюбленный, сестра и друзья: Принцесса Норвегии с мужем требуют $80 млн от прежнего окружения

Норвежская принцесса Марта Луиза и её супруг Дурек Верретт подали иск более чем на $80 млн против людей из прежнего окружения. Об этом пишет норвежская газета VG со ссылкой на судебные документы, поданные в Лос-Анджелесе.

Среди четырёх названных ответчиков — бывший возлюбленный Верретта, его сводная сестра Деметрия Фармер Остер, экс-менеджер и бывший друг и деловой партнёр. Ещё десять участников дела пока фигурируют как неустановленные лица.

Супруги обвиняют бывших близких в клевете и нарушении соглашений о конфиденциальности. В иске говорится о «преднамеренном предательстве доверия» и утверждается, что распространение якобы ложной информации нанесло ущерб их репутации, здоровью, финансам и карьерным возможностям.

Требования распределены между несколькими истцами. Верретт требует более $30 млн, Марта Луиза — свыше $20 млн, ещё более $30 млн заявлено от имени компании Ohana Productions. При этом отдельные суммы могут частично пересекаться.

Разбирательство началось в непростой для норвежской королевской семьи период. Король Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет, а 11 сентября скончалась его старшая сестра принцесса Астрид.

Летом суд также приговорил сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби к четырём годам лишения свободы. Его признали виновным по двум эпизодам изнасилования и ряду других преступлений, защита обжаловала приговор.

Ранее Life.ru сообщал, что принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг умерла в возрасте 94 лет спустя два дня после похорон своего брата, короля Харальда V. О её смерти 11 сентября сообщил норвежский королевский дом. Причина не уточнялась, при этом ранее Астрид перенесла несколько заболеваний и весной была госпитализирована с пневмонией. После смерти матери в 1954 году принцесса некоторое время исполняла обязанности первой леди Норвегии и сопровождала отца на официальных мероприятиях.