«Мой муж влюблён в своего камердинера»: Брат принцессы Дианы раскрыл ориентацию Карла III

Принцесса Диана говорила брату Чарльзу Спенсеру, что её тогдашний муж, будущий король Великобритании Карл III, был «влюблён в своего камердинера»*. Об этом Спенсер рассказал в новых мемуарах Swan Song: Diana, My Sister, вышедших 22 сентября.

По воспоминаниям графа, разговор состоялся после того, как Диана сообщила ему о желании развестись. Спенсер утверждает, что сначала советовал сестре не принимать поспешных решений, после чего она объяснила свою позицию словами: «Мой муж влюблён в своего камердинера».

Кого именно принцесса имела в виду, автор книги не уточняет. Британские и американские СМИ связывают этот эпизод с давними слухами вокруг одного из ближайших помощников Чарльза Майкла Фосетта, однако сам Спенсер в книге не называет его в качестве предполагаемого возлюбленного.

К слову, подобные утверждения появлялись в британской прессе ещё более 20 лет назад. Тогда бывший королевский камердинер Джордж Смит заявлял, что стал свидетелем сексуального эпизода с участием Чарльза и одного из сотрудников двора. Обе стороны отрицали, что такой эпизод происходил.

Новые мемуары Спенсера уже стали причиной публичного спора с Букингемским дворцом. В книге брат Дианы также утверждает, что после её гибели Карл говорил о ней с неожиданным воодушевлением и якобы заявил, что принцессу «скоро забудут». Дворец в ответ указал, что сильное горе спустя годы способно влиять на воспоминания и оценки произошедшего. Спенсер настаивает на своей версии событий.

Книга Swan Song: Diana, My Sister вышла 22 сентября. Издательство Penguin Press представляет её как историю жизни и смерти Дианы, рассказанную с точки зрения её младшего брата.

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