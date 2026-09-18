«Словно победитель лотереи»: Карла III уличили в ликовании после смерти принцессы Дианы

Брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер утверждает, что нынешний король Великобритании Карл III после гибели бывшей жены говорил с «головокружительным ликованием» — «словно победитель лотереи». Об этом он написал в книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра», выдержки из которой приводит Daily Mail.

По словам Спенсера, будущий монарх позвонил ему вскоре после смерти Дианы. Графу показалось, что собеседник говорил «удивительно буднично, учитывая масштаб трагедии». В Букингемском дворце, комментируя книгу, ответили, что боль от потери сестры способна затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать воспоминания даже спустя годы.

Мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра» поступят в продажу 22 сентября. В них Спенсер рассказывает о детстве Дианы, её браке с наследником британского престола и днях после трагедии. Диана и Чарльз состояли в отношениях с 1981 по 1996 год. Принцесса погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Телохранитель Тревор Рис-Джонс выжил.

Британское расследование не нашло подтверждений версии о причастности королевской семьи или спецслужб. В 2008 году присяжные связали гибель Дианы и Доди с грубо неосторожным вождением Анри Поля и преследовавших автомобиль папарацци.

Ранее сообщалось, что принцесса Диана признана величайшей женской иконой стиля всех времён, обойдя Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Кейт Миддлтон и Бейонсе. Соответствующие данные представила исследовательская группа, опросившая 2 тысячи британцев для бренда одежды Cotton Traders.