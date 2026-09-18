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Опубликовано 18 сентября, 10:59

«Словно победитель лотереи»: Карла III уличили в ликовании после смерти принцессы Дианы

Daily Mail: Брат принцессы Дианы заявил, что Карл III ликовал после её смерти

Принцесса Диана и её вдовец — нынешний король Карл III. Обложка © Wikipedia / Wikipedia

Принцесса Диана и её вдовец — нынешний король Карл III. Обложка © Wikipedia / Wikipedia

Брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер утверждает, что нынешний король Великобритании Карл III после гибели бывшей жены говорил с «головокружительным ликованием» — «словно победитель лотереи». Об этом он написал в книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра», выдержки из которой приводит Daily Mail.

По словам Спенсера, будущий монарх позвонил ему вскоре после смерти Дианы. Графу показалось, что собеседник говорил «удивительно буднично, учитывая масштаб трагедии». В Букингемском дворце, комментируя книгу, ответили, что боль от потери сестры способна затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать воспоминания даже спустя годы.

Мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра» поступят в продажу 22 сентября. В них Спенсер рассказывает о детстве Дианы, её браке с наследником британского престола и днях после трагедии. Диана и Чарльз состояли в отношениях с 1981 по 1996 год. Принцесса погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Телохранитель Тревор Рис-Джонс выжил.

Британское расследование не нашло подтверждений версии о причастности королевской семьи или спецслужб. В 2008 году присяжные связали гибель Дианы и Доди с грубо неосторожным вождением Анри Поля и преследовавших автомобиль папарацци.

Экс-невеста и «родственная душа» Карла III умерла в 75 лет
Экс-невеста и «родственная душа» Карла III умерла в 75 лет

Ранее сообщалось, что принцесса Диана признана величайшей женской иконой стиля всех времён, обойдя Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Кейт Миддлтон и Бейонсе. Соответствующие данные представила исследовательская группа, опросившая 2 тысячи британцев для бренда одежды Cotton Traders.

Больше новостей о жизни известных людей и королевских семей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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