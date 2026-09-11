Экс-невеста и «родственная душа» Карла III умерла в 75 лет

Давина Шеффилд, состоявшая в отношениях с будущим королём Великобритании Карлом III, умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Шеффилд скончалась 2 сентября после непродолжительной болезни. В последние минуты рядом с ней находились сыновья Том, Билли и Генри. Шеффилд была внучкой промышленника и бывшего главы химической компании ICI лорда Макгоуэна. С тогдашним принцем Чарльзом её связывали романтические отношения в 1970-х годах.

Королевский биограф Пенни Джунор называла Давину женщиной, которая стала «родственной душой» наследника престола. Британская пресса также рассматривала её как одну из возможных будущих невест принца, однако помолвки не последовало. В 1981 году Карл женился на Диане Спенсер, а Шеффилд вышла замуж за Джонатана Морли.

Ранее сообщалось, что знаменитое «платье мести» принцессы Дианы впервые почти за 30 лет выставят на торги. Аукцион Sotheby’s пройдёт 9 декабря в Нью-Йорке, фото наряда уже появилось на сайте компании.