Бывший замглавы Дмитровского округа Алексей Ионов погиб на СВО

Бывший заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки, погиб в зоне специальной военной операции в сентябре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В июле Ионов добился приостановления уголовного дела после заключения контракта с Минобороны. На тот момент он находился в СИЗО, откуда отправился в зону боевых действий.

По версии следствия, Ионов помогал рекламному оператору получить победу на аукционе, условия которого изменили так, что конкуренты практически не могли в нём участвовать. В начале февраля прошлого года чиновника задержали при получении муляжа трёх миллионов рублей, переданного другим фигурантом дела.

В феврале суд постановил изъять у Ионова и его близких имущество на 65 миллионов рублей. В перечень вошли три квартиры в столице, нежилое помещение и два автомобиля. Семья не смогла подтвердить законность происхождения денег, на которые приобрели эти активы.

Ранее генерал-майор Сергей Никитушкин стал обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Никитушкин возглавляет управление учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС России. До этого военный суд уже избрал генералу меру пресечения. 30 сентября 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил Никитушкина под стражу на два месяца. Следствие указывало на возможность того, что он, оставаясь на свободе, может скрыться, оказать влияние на свидетелей или иным образом помешать расследованию.