Генералу Никитушкину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки

Генерал-майор Сергей Никитушкин стал обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

Никитушкин возглавляет управление учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил России. По данным издания, обвинение ему предъявило Главное военное следственное управление Следственного комитета по части 6 статьи 290 УК РФ.

До этого военный суд уже избрал генералу меру пресечения. 30 сентября 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил Никитушкина под стражу на два месяца. Следствие указывало на возможность того, что он, оставаясь на свободе, может скрыться, оказать влияние на свидетелей или иным образом помешать расследованию.

Подробности предполагаемого преступления пока не раскрываются. По предъявленной статье генералу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сергей Никитушкин участвовал в СВО. Воинское звание генерал-майора ему присвоили в декабре 2024 года. Информация о его аресте появилась 1 октября.