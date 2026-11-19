Бывший заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов скончался в возрасте 50 лет. О его смерти сообщили в Telegram-канале аналитического центра ВЦИОМ.

«Дмитрий был настоящим эрудитом и профессионалом высочайшего класса, удивительно открытым и ярким человеком», — говорится в сообщении коллег.

Поликанов занимался вопросами международной и европейской безопасности, внешней и внутренней политики России. Он написал более 100 публикаций, а также преподавал студентам МГИМО и РАНХиГС.

С 2003 по 2006 год Поликанов возглавлял направление международных и общественных связей ВЦИОМ. После этого продолжил сотрудничество с центром в качестве члена научного совета.

С 2021 по 2026 год он работал заместителем руководителя Россотрудничества. Коллеги вспоминают его как эрудированного специалиста, который охотно делился своими знаниями и поддерживал окружающих.

Причина смерти Поликанова не раскрывается. О месте и времени прощания во ВЦИОМ пообещали сообщить дополнительно.