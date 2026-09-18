Бывший зэк требует с колонии компенсацию за слишком пошлые шутки про Андерсена

Бывший заключённый попытался через суд признать незаконной воспитательную работу в колонии и получить компенсацию за моральный вред из-за пошлых шуток на местных мероприятиях. Об этом пишет SHOT.

60-летний Кирилл прежде работал в структуре «Газпрома». В 2023 году его приговорили к двум годам и пяти месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Первый конфликт в ИК-6 возник во время вечера к 220-летию Ганса Христиана Андерсена. По словам осуждённого, аудитории рассказывали о возможных сексуальных отклонениях писателя. Он пожаловался, однако прокуратура непристойного содержания в программе не обнаружила.

Позже Кирилл возмутился тюремной самодеятельностью. Мужчина утверждал, что заключённые показали сценку «Засадили» с унизительными пошлыми шутками. Администрация настаивала на другой версии: номер назывался «Раскопки» и представлял собой шуточное интервью с археологом по сценарию родственника одного из осуждённых.

В качестве доказательства истец принёс в суд ролик из интернета, однако его не признали подтверждением того, что именно такой номер показывали в колонии. Найти очевидца выступления также не удалось.

Сам Кирилл предлагал альтернативную программу — фильм и материалы о герое Великой Отечественной войны, подготовленные на основе его краеведческой работы. Флешку у него приняли, однако за два года видео так и не показали.

26 марта мужчина освободился, а спустя четыре дня обратился с иском к ФСИН. Размер желаемой компенсации он не обозначил. Ранее Life.ru рассказывал, как известный маньяк Александр Пичушкин пытался взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей за моральные страдания из-за условий содержания.