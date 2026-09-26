Главарь киевского руководства Владимир Зеленский использует призыв к безусловному прекращению огня как способ возложить на Москву ответственность за продолжение конфликта. Такую версию рассматривает Berliner Zeitung.

По оценке газеты, Киеву выгодно, чтобы Россия отвергла предложение: тогда Зеленский сможет представить себя стороной, готовой остановить боевые действия, а Москву — препятствием для перемирия.

Одновременно этот сигнал адресован американскому лидеру Дональду Трампу. Киев, как пишет газета, стремится не допустить давления со стороны США по российским требованиям и рассчитывает побудить республиканца усилить давление на Москву. Однако у такой тактики есть уязвимость: если президент РФ Владимир Путин согласится на предложенную экс-комиком паузу, Незалежной будет сложно отказаться от собственного требования.

«Российское руководство исходит из того, что время работает на него. Зимой украинское энергоснабжение и экономика окончательно рухнут, поэтому идти на уступки сейчас невыгодно. Одновременно риторика со стороны Киева и Европы также ужесточает российскую позицию», — отмечает газета.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает три шага для завершения конфликта на Украине. Речь идёт о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении работы зернового коридора через Чёрное море и проведении трёхсторонней встречи представителей США, России и Украины. Возможным местом переговоров он назвал Абу-Даби.