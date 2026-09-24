Зеленский раскрыл план Трампа по завершению конфликта на Украине в 3 шага

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает три шага для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам украинского лидера, речь идёт о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении работы зернового коридора через Чёрное море и проведении трёхсторонней встречи представителей США, России и Украины. Возможным местом переговоров он назвал Абу-Даби.

Украинский политик подтвердил, что предложение о взаимном прекращении атак на энергетические объекты поступило от американской стороны. Киев, по его словам, готов рассматривать такой вариант. Также Зеленский снова изъявил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и Трампом на саммите G20, который должен пройти в Майами в декабре.

Ранее стороны уже обсуждали возможность ограничить удары по энергетической инфраструктуре. Но госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке отмечал, что «зерновое» и «энергетическое» перемирие не завершат конфликт на Украине.