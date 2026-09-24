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Регион
Опубликовано 24 сентября, 12:06

«Фейк»: Дмитриев опроверг сообщения о тайной встрече России, США и Украины

Представитель Дмитриева опроверг встречу России, США и Украины в Нью-Йорке

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Сообщения украинских СМИ о якобы запланированной в Нью-Йорке трёхсторонней встрече представителей России, США и Украины не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель главы РФПИ Кирилла Дмитриева, назвав подобные заявления фейком.

«Никакие трёхсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», — говорится в сообщении в телеграм-канале Дмитриева.

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Напомним, украинские СМИ ранее сообщили, что представители России, США и Украины могут провести 24 сентября трёхстороннюю встречу по вопросу энергетического перемирия. Среди участников встречи назывались Кирилл Дмитриев, Кирилл Буданов* и Рустем Умеров, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

При этом Дмитриев действительно отправился в США. Ранее Life.ru сообщал, что спецпредставитель президента РФ проведёт в Нью-Йорке переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Больше новостей о международных отношениях и заявлениях мировых политиков — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Вишнякова
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