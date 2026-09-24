«Фейк»: Дмитриев опроверг сообщения о тайной встрече России, США и Украины

Сообщения украинских СМИ о якобы запланированной в Нью-Йорке трёхсторонней встрече представителей России, США и Украины не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель главы РФПИ Кирилла Дмитриева, назвав подобные заявления фейком.

«Никакие трёхсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», — говорится в сообщении в телеграм-канале Дмитриева.

Напомним, украинские СМИ ранее сообщили, что представители России, США и Украины могут провести 24 сентября трёхстороннюю встречу по вопросу энергетического перемирия. Среди участников встречи назывались Кирилл Дмитриев, Кирилл Буданов* и Рустем Умеров, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

При этом Дмитриев действительно отправился в США. Ранее Life.ru сообщал, что спецпредставитель президента РФ проведёт в Нью-Йорке переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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