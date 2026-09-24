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Опубликовано 24 сентября, 00:28

Дмитриев сравнил Запад с «Титаником» на фоне кризисов и назвал роль России

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Запад оказался перед лицом сразу нескольких серьёзных вызовов, а выход из сложившейся ситуации, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, связан с восстановлением сотрудничества с Россией. Об этом спецпредставитель президента РФ заявил, комментируя данные о росте расходов западных стран на обслуживание госдолга.

Дмитриев отметил, что страны Европы и Великобритания одновременно сталкиваются с финансовыми, энергетическими и миграционными проблемами. По его словам, в дальнейшем к ним может добавиться ещё один вызов — в сфере продовольственной безопасности.

«Появляются сравнения с «Титаником» на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ считает, что одним из возможных вариантов ответа на эти проблемы могло бы стать взаимодействие с Москвой. Свой комментарий он сопроводил выводом о роли России в ситуации с экономическими трудностями Запада.

«Только сотрудничество с Россией может спасти Запад», — заявил спецпредставитель президента.

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Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Визит связан с продолжением контактов между Москвой и Вашингтоном после встречи представителей двух стран в сентябре. Ожидалось, что стороны обсудят экономику, энергетику и международные вопросы.

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