Рубио заявил, что диалог США и СССР помог избежать настоящей войны

Даже в период максимального противостояния между США и Советским Союзом прямые контакты между сторонами помогали не допустить масштабного военного конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув важность переговоров между противниками.

По словам американского дипломата, несмотря на угрозу ядерного столкновения и крайне напряжённую обстановку в годы холодной войны, Вашингтон и Москва продолжали поддерживать связь на официальном уровне.

«Даже в разгар холодной войны, даже в разгар угрозы ядерного уничтожения и прекращения жизни на Земле, Соединённые Штаты часто общались и встречались с российскими официальными лицами. И спасибо советским официальным лицам и Богу, что мы это сделали, потому что это предотвратило настоящую войну», — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что опыт прошлого показывает необходимость сохранять возможность общения между странами даже в условиях серьёзных разногласий. По его мнению, нынешняя задача заключается в том, чтобы поддерживать контакты на самом высоком уровне.

«Наша обязанность сейчас — иметь возможность взаимодействовать на самом высоком уровне», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также добавил, что дипломатические каналы связи остаются важным инструментом для предотвращения кризисов.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Встречи могут пройти в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и стать продолжением контактов между Москвой и Вашингтоном. Среди возможных тем переговоров назывались экономическое сотрудничество, энергетика и вопросы урегулирования конфликта на Украине.