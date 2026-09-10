БЖУ не сошлось: Что Роскачество нашло в «Дошираке» и другой популярной лапше

Роскачество обнаружило расхождения между указанным на упаковке и фактическим содержанием белков, жиров или углеводов сразу у семи марок лапши быстрого приготовления. В список попали «Доширак», «Чан рамен», «Дошира квисти», JML, Nissin, SamYang и Naruto.

При этом пять брендов прошли проверку без замечаний и соответствуют не только обязательным требованиям, но и более строгому опережающему стандарту Роскачества. Это «Вау чоу», «Красная цена», «Моя цена», «Первым делом» и «Петра».

Ещё восемь марок — «Анаком», «Бизнес ланч», «Бизнес меню», «Биг ланч», BigBon, «Домшим», «Каждый день» и «Роллтон» — соответствуют обязательным нормам, однако по отдельным показателям не дотянули до повышенных требований Роскачества.

В продукции десяти торговых марок эксперты также обнаружили следовые количества пестицидов. Однако их содержание не превышало допустимых значений технического регламента, поэтому нарушением это не является. Вместе с тем наличие даже следов таких веществ не позволяет продукции претендовать на российский Знак качества.

Дополнительные замечания возникли к влажности десяти образцов. У одного товара выявили превышение повышенных требований по зольности, ещё в одной упаковке оказалось слишком много крошки.

При этом по сравнению с аналогичной проверкой 2019 года эксперты увидели заметное улучшение безопасности лапши. Ни в одном из 20 образцов не нашли опасных бактерий или антибиотиков, а содержание микотоксинов не превышало допустимых значений. Все товары также прошли проверку на тяжёлые металлы, радионуклиды и акриламид, ДНК растительных ГМО не обнаружили.

Подтвердилось и заявленное мясо: во всех 14 образцах, на упаковке которых производители указали курицу, специалисты действительно нашли её ДНК. В предыдущем исследовании с этим были проблемы.

В Роскачестве напомнили, что одна порция лапши быстрого приготовления может содержать до 3 граммов соли при рекомендуемой суточной норме 5 граммов. Эксперты советуют не делать такое блюдо постоянной частью рациона и употреблять его не чаще двух раз в месяц.

По итогам проверки сведения о выявленных нарушениях направили в контрольно-надзорные органы, торговые сети и производителям. Импортёрам SamYang, Nissin, JML и Naruto объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Производитель «Доширака» и импортёр Naruto уже сообщили о корректировке маркировки и технических условий.

Ранее Life.ru рассказывал, что показала предыдущая масштабная проверка лапши быстрого приготовления Роскачеством. В исследовании 2019 года ни одна из проверенных марок не смогла соответствовать всем повышенным требованиям, а в отдельных образцах находили следы пестицидов и другие несоответствия.