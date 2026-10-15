Calvin Klein зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Американский бренд Calvin Klein зарегистрировал товарный знак в России со сроком действия до июня 2035 года. Компания получила правовую охрану для продажи одежды, парфюмерии, аксессуаров и других товаров. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента, сообщает РИА «Новости».

Согласно документам ведомства, заявку на регистрацию подала американская компания Calvin Klein Trademark Trust в июне 2025 года. Она выступает правообладателем бренда и получила возможность защищать его обозначение на российском рынке.

Регистрация охватывает несколько категорий продукции. Под маркой Calvin Klein компания вправе выпускать и продавать парфюмерию, оптические изделия, часы, кожаные аксессуары, одежду и постельные принадлежности. Срок действия исключительных прав на товарный знак истекает в июне 2035 года.

Calvin Klein принадлежит американской корпорации PVH, которая также владеет брендом Tommy Hilfiger. В конце февраля 2022 года компания приостановила работу интернет-магазинов в России. В начале марта руководство объявило о закрытии розничных точек и прекращении деятельности на российском и белорусском рынках.

При этом регистрация товарного знака не означает автоматического возвращения бренда в Россию. Оформление прав позволяет компании сохранять юридическую защиту названия и препятствовать его использованию третьими лицами без разрешения правообладателя.

Ранее немецкая компания Adidas, приостановившая работу в России, также зарегистрировала товарный знак со сроком действия до 2035 года. Заявку в Роспатент производитель подал 11 июля 2025 года, а регистрацию под номером 1198187 оформил 10 марта 2026-го. Правовая охрана распространяется на спортивную одежду, обувь, головные уборы, сумки, часы, украшения и наушники. Кроме того, документы предусматривают защиту бренда при оказании услуг по импорту и экспорту продукции. Adidas прекратила работу российских магазинов и онлайн-продажи в марте 2022 года.