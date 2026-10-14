Ушедшая из России компания Adidas зарегистрировала товарный знак до 2035 года

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas оформил в России права на фирменный товарный знак до июля 2035 года. Компания подала заявку ещё летом прошлого года, следует из данных Роспатента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно реестру, документы на регистрацию логотипа поступили 11 июля 2025 года. Правообладателем выступает немецкая Adidas AG. Официальная регистрация товарного знака под номером 1198187 состоялась 10 марта 2026 года.

Правовая охрана распространяется на одежду, обувь, головные уборы и сумки. В перечень также входят ювелирные украшения, наручные часы и наушники. Помимо этого, регистрация охватывает услуги, связанные с импортом и экспортом продукции.

Оформление товарного знака позволяет компании защищать свой бренд на российском рынке и препятствовать его незаконному использованию. При этом сам факт регистрации не означает возобновления работы фирменных магазинов или возвращения производителя в Россию.

Adidas приостановила розничные продажи и работу интернет-магазина в РФ в марте 2022 года. С тех пор немецкий концерн не объявлял о восстановлении прежней деятельности на российском рынке.

Ранее шведский концерн Volvo также оформил права на товарный знак в России со сроком действия до декабря 2035 года. Заявку в Роспатент направила компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» через «АБ Вольво» в декабре 2025 года. Регистрация охватывает автомобили, грузовые подъёмники, двигатели и моторы для наземного транспорта. Кроме того, правовая защита распространяется на услуги по ремонту и техническому обслуживанию машинного оборудования. Volvo Trucks остановила производство и продажи техники в России в конце февраля 2022 года.