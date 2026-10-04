Ушедшая из России Volvo закрепила права на свой знак до 2035 года

Шведский концерн Volvo, прекративший работу на российском рынке, закрепил за собой товарный знак в РФ до декабря 2035 года. Это следует из данных Роспатента.

Заявку «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» через «АБ Вольво» направила в ведомство в декабре 2025-го. Федеральная служба по интеллектуальной собственности одобрила регистрацию.

Правовая охрана позволяет использовать марку при продаже автомобилей, грузовых подъёмников, двигателей и моторов для наземного транспорта. Кроме того, знак распространяется на услуги по ремонту и техническому обслуживанию машинного оборудования.

Volvo Trucks приостановила производство и реализацию своей техники в России в конце февраля 2022 года после начала СВО.

История Volvo началась в 1927 году. Концерн выпускает грузовики, автобусы, строительную технику, а также морские и промышленные двигатели. Штаб-квартира находится в Гётеборге.

Похожим образом поступила и покинувшая российский рынок Hyundai: Life.ru сообщал, что автопроизводитель закрепил в России права сразу на десять товарных знаков. В перечень вошли несколько вариантов логотипа Hyundai, обозначения Genesis и Trago Xcient, а срок их правовой охраны рассчитан до 2034–2035 годов.