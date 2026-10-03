Китайские кроссоверы меняют рынок: Россияне массово пересаживаются на полный привод

Полноприводные автомобили заняли рекордные 41,5% российского рынка новых легковушек по итогам восьми месяцев 2026 года. Из 845 тысяч проданных машин привод на четыре колеса получили 351 тысяча. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на главу «Автостата» Сергея Целикова.

«Из 845 тысяч новых легковых автомобилей, проданных на российском рынке за 8 месяцев текущего года, 351 тысяча имеют привод на все четыре колеса», — отметил Целиков.

Ещё 20 лет назад на такие версии приходилось не более 15% продаж, десять лет назад — 25–30%, а в 2021-м — около 35%. В 2025 году показатель составлял 39,5%.

Эксперты связывают рост прежде всего с изменением предложения. Китайские марки делают ставку на кроссоверы и внедорожники, причём AWD часто доступен в средних и богатых комплектациях. Дополнительный спрос обеспечивают российский климат и желание покупателей получить более ликвидную машину на вторичном рынке.

Тренд может продолжиться благодаря гибридам и электромобилям, у которых полный привод нередко реализован дополнительным электромотором. По одной из оценок, в ближайшие год-два доля таких версий способна приблизиться к 43–45%, хотя многое будет зависеть от цен, ставок и ассортимента.

Ранее Life.ru писал, что по итогам первого полугодия самой продаваемой новой полноприводной машиной в России стала Lada Niva Travel. За шесть месяцев реализовали 21,4 тысячи таких внедорожников, а доля 4×4 тогда достигала 42,8%.