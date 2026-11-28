Четверо российских гребцов лишились спортивных результатов за 2014–2015 годы, включая золото чемпионата Европы, из-за нарушений антидопинговых правил. Наказание коснулось Владислава Рябцева, Дениса Клешнева, Вячеслава Михайлевского и Сергея Федоровцева. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) подтвердило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Суд признал, что спортсмены использовали запрещённые вещества в 2014 году. Основанием стали материалы расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), включая данные московской антидопинговой лаборатории и доклады профессора Ричарда Макларена. Согласно этим сведениям, в пробах, взятых 18 июня и 18 июля 2014 года, обнаружили анаболические стероиды тренболон, метенолон и оксандролон.

Рябцев, Клешнев и Михайлевский получили дисквалификацию на два года и три месяца — с 13 апреля 2021 года по 12 июля 2023-го. В отношении Федоровцева суд постановил аннулировать результаты, но отдельный срок отстранения в сообщении ITA не указан.

В результате россияне лишились медалей, очков и призов, полученных в установленный судом период. В частности, аннулирование затронуло победу Рябцева, Михайлевского и Федоровцева на чемпионате Европы 2015 года в польской Познани. Тогда они выступали в парной четвёрке вместе с Павлом Сориным.

Разбирательство началось ещё в апреле 2021 года, а в ноябре материалы передали в CAS ADD. Само решение суд вынес 13 апреля 2026 года, однако агентство сообщило о его итогах только 27 ноября. Стороны вправе обжаловать санкции в апелляционном подразделении CAS.

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