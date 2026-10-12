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Регион
Опубликовано 12 октября, 19:39

CAS подтвердил апелляцию Марка Кондратюка на отказ в нейтральном статусе

Обложка © ТАСС / Tang Xinyu / VCG

Обложка © ТАСС / Tang Xinyu / VCG

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции российского фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев (ISU), отказавшего ему в нейтральном статусе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе CAS.

«CAS подтверждает апелляцию Марка Кондратюка против ISU. Мы находимся на ранних стадиях этой процедуры, стороны обмениваются письменными заявлениями», — заявили в суде.

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До этого ISU решил, что Кондратюк, Камила Валиева, а также танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Позж Кондратюк сообщил журналистам, что его команда обжаловала это решение.

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Татьяна Миссуми
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