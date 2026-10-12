CAS подтвердил апелляцию Марка Кондратюка на отказ в нейтральном статусе

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции российского фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев (ISU), отказавшего ему в нейтральном статусе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе CAS.

«CAS подтверждает апелляцию Марка Кондратюка против ISU. Мы находимся на ранних стадиях этой процедуры, стороны обмениваются письменными заявлениями», — заявили в суде.

До этого ISU решил, что Кондратюк, Камила Валиева, а также танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Позж Кондратюк сообщил журналистам, что его команда обжаловала это решение.