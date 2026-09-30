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Регион
Опубликовано 30 сентября, 19:49

CAS пока не получил апелляцию Валиевой по вопросу нейтрального статуса

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Спортивный арбитражный суд пока не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение о её нейтральном статусе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе CAS.

«На сегодняшний день CAS не получил от Камилы Валиевой никаких апелляций по этому делу», — говорится в ответе суда.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее постановил, что Валиева и Марк Кондратюк больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Аналогичное решение организация приняла в отношении танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина. ISU предусмотрел возможность обжалования этих решений.

Дисквалификация Валиевой за допинговое нарушение завершилась в декабре 2025 года. В 2026-м фигуристка объявила о возобновлении карьеры.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Валиева получила нейтральный статус в августе 2026 года, однако затем ISU его отозвал. Такой допуск позволял ей выступать на международных соревнованиях без российского флага, гимна и государственной символики на форме.

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Татьяна Миссуми
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