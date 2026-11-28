Спортивный арбитражный суд (CAS) указал на различия в подходе Международной федерации хоккея (IIHF) к участию сборных России и Израиля в международных соревнованиях. Это следует из опубликованной мотивировочной части решения о допуске российских хоккеистов к турнирам.

В качестве примера арбитры привели чемпионат мира во втором дивизионе 2025 года. Тогда власти Австралии заявили, что не могут гарантировать безопасность проведения соревнований с участием израильской сборной. Вместо отстранения команды IIHF перенесла турнир в Сербию.

Аналогичный подход федерация применила в 2024 году, пересмотрев первоначальное решение о недопуске израильских хоккеистов. Организация отдельно оценила риски для каждого турнира и совместно с принимающими сторонами разработала необходимые меры безопасности.

Арбитры также обратили внимание на отсутствие аналогичной оценки рисков в отношении сборных США и Ирана, несмотря на участие этих государств в вооружённых конфликтах.

«Сохранение отстранения российских команд само по себе было одной из целей подхода, избранного IIHF», — говорится в решении суда.

При этом в CAS признали, что меры, принятые для обеспечения безопасности израильских хоккеистов, необязательно оказались бы достаточными для российских сборных. Однако федерация, по мнению арбитров, не выполнила свою обязанность по изучению менее ограничительных альтернатив.

Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация хоккея намерена оспорить решение CAS о возвращении российских сборных на турниры в Федеральном суде Швейцарии. Руководство организации выразило сомнения в беспристрастности двух арбитров, ранее посещавших юридические мероприятия в Москве. Напомним, 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские команды к пяти международным турнирам сезона-2026/27. Однако молодёжная сборная России пропустит чемпионат мира 2027 года из-за отказа канадских властей разрешить въезд спортсменам.