Федерация хоккея России (ФХР) сочла несостоятельными доводы Международной федерации хоккея (IIHF), которыми та объяснила намерение оспорить в Федеральном суде Швейцарии решение о допуске российских сборных к международным соревнованиям. Российская сторона также обвинила международную федерацию в нарушении договорённостей о незамедлительном исполнении вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

«ФХР считает несостоятельными и надуманными аргументы для обжалования решения CAS, указанные в пресс-релизе IIHF. ФХР считает, что действия IIHF нарушают соглашение с ФХР о незамедлительном исполнении решения», — говорится в заявлении пресс-службы российской федерации.

В ФХР обратили внимание, что решение в пользу российских команд было принято всеми тремя арбитрами коллегии CAS единогласно. В том числе за него проголосовал представитель, назначенный самой Международной федерацией хоккея.

«Действия IIHF в очередной раз свидетельствуют об отсутствии у неё намерения уважать и исполнять решение международного арбитража и заключённое с Федерацией хоккея России соглашение», — добавили в организации.

Ранее Life.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных на международные турниры в Федеральном суде Швейцарии. Такое решение принял совет организации по итогам недавнего заседания. Поводом для обращения в швейцарский суд стали сомнения руководства IIHF в независимости и беспристрастности двух из трёх арбитров, вынесших вердикт. В федерации сослались на появившуюся информацию об их возможных связях с Россией.