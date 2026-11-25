Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных на международные турниры в Федеральном суде Швейцарии. Такое решение принял совет организации по итогам недавнего заседания.

Поводом для обращения в швейцарский суд стали сомнения руководства IIHF в независимости и беспристрастности двух из трёх арбитров, вынесших вердикт. В федерации сослались на появившуюся информацию об их возможных связях с Россией.

Речь идёт об итальянце Джулио Палермо и египтянине Исмаиле Селиме. Оба ранее посещали юридические мероприятия в Москве. IIHF уже направила в CAS заявление с требованием отвода этих арбитров. При этом доказательств влияния указанных обстоятельств на вердикт в новом заявлении федерации не приводится.

Однако российская молодёжная сборная всё же пропустит чемпионат мира 2027 года из-за отказа канадских властей разрешить въезд спортсменам. Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.