CBS: Трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе в Орегоне

Трое детей и один взрослый погибли в результате стрельбы в школе американского города Бенд в штате Орегон. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сам нападавший также скончался, предположительно, от выстрела очевидца.

«В результате стрельбы погибли по меньшей мере трое детей и один взрослый», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, полиция получила первые сообщения о стрельбе около 13:00 по местному времени 15 октября. Сначала неизвестный открыл огонь по автомобилю возле учебного заведения. Затем в экстренные службы начали поступать звонки из здания школы.

Полицейские прибыли на место через несколько минут и обнаружили стрелявшего со смертельным огнестрельным ранением. Представитель полиции Бенда Шейла Миллер заявила, что преступника мог застрелить очевидец. При этом правоохранители пока не установили, кто именно произвёл смертельный выстрел.

Как уточняет ABC News, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Не менее двух человек доставили в больницу. Информация об их состоянии пока не поступала.

После начала стрельбы администрация школы объявила локдаун. Аналогичные меры приняли в нескольких соседних учебных заведениях. Полиция организовала пункт встречи детей с родителями в местной церкви. Школу Silver Rail посещают около 450 учеников в возрасте от пяти до 11 лет.

Ранее в американском штате Иллинойс полиция предотвратила массовое убийство, которое предположительно готовил 19-летний сотрудник Taco Bell Александрос Папоракис. По версии следствия, молодой человек планировал нападение на 11 октября, а одной из возможных целей мог стать индуистский храм в городе Аврора. Поводом для расследования стали сообщения подозреваемого коллегам, которым он отправлял предполагаемый план преступления и фотографии тактического снаряжения. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили винтовку, снаряжённые магазины, сотни патронов и средства защиты.