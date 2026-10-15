«Особенный день»: 19-летний кассир Taco Bell готовил массовый расстрел в индуистском храме

В США 19-летнего жителя Иллинойса обвинили в подготовке массового расстрела, целью которого мог стать индуистский храм в городе Аврора. При обыске у Александроса Папоракиса нашли винтовку, снаряжённые магазины, сотни патронов и тактическое снаряжение, сообщило полицейское управление Палатина.

По версии следствия, молодой человек мог готовить нападение на 11 октября. Точный объект предполагаемой атаки пока не установлен. Поводом для расследования стали электронные сообщения, которые Папоракис отправлял коллегам по работе в Taco Bell. По данным прокуратуры округа Кук, сослуживцы получили от него документ с предполагаемым планом массового убийства и фотографии тактического снаряжения. Они также рассказали полиции, что молодой человек открыто называл себя сторонником превосходства белой расы и говорил о намерении убивать индийцев.

В ходе расследования полицейские изучили восьмистраничный манифест под названием «Почему я сражался, или Манифест стрелка из Авроры». В нём выходцы из Индии, евреи и афроамериканцы описывались как люди низшего сорта, а также излагался план убийства как можно большего числа представителей этих групп.

Папоракиса задержали вечером 11 октября, когда он выходил из дома в Палатине. Операцию провели сотрудники полиции Палатина и Маунт-Проспект. Впоследствии следователи обыскали его жильё и изъяли оружие, боеприпасы, бронезащиту и другие предметы, которые могут иметь значение для дела. К расследованию подключилось чикагское отделение ФБР. По данным полиции, в тот же день подозреваемый мог сказать коллеге, что у него заклинило оружие и он быстро ушёл, чтобы его не заметили. Ранее он, как утверждается, называл воскресенье «особенным днём».

Папоракису предъявили обвинения в террористической угрозе и незаконном хранении винтовки со стволом короче 16 дюймов. Первое обвинение относится к категории тяжких преступлений класса X, второе — класса 3. 14 октября суд постановил оставить его под стражей. Следующее заседание назначено на 30 октября. Полиция Авроры уведомила индуистские религиозные организации о возможной угрозе. При этом правоохранители заявили, что на данный момент не выявили признаков сохраняющейся опасности для населения. Расследование продолжается, в том числе рассматривается вопрос о возможных дополнительных обвинениях.

«ФБР активно взаимодействует с местными и региональными правоохранительными органами, чтобы выявлять, расследовать и пресекать любые угрозы насилия, обусловленные радикальными идеологиями. Благодаря оперативным действиям полиции Палатина и Маунт-Проспект подозреваемого удалось задержать, не причинив вреда жителям нашего сообщества», — заявил агент ФБР в Чикаго, отвечающий за работу подразделения, Райан Уэлен.

Ранее в Миннесоте ФБР задержало 18-летнего Шейхдуна Мохамуда. Его подозревают в подготовке массового расстрела в торговом центре Mall of America. По данным следствия, Мохамуд с декабря 2024 года контактировал с информатором и обсуждал планы присоединиться к террористической организации в Сомали. Если бы это не удалось, он планировал нападение в Миннесоте. В июле 2026 года Мохамуд, как утверждается, выбрал местом атаки Mall of America и говорил о намерении убить от 30 до 60 человек. Ему предъявлены обвинения в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов для совершения террористического акта.