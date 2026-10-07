В Миннесоте предотвратили теракт сторонника ИГИЛ* в торговом центре

ФБР задержало 18-летнего Шейхдуна Абдуллахи Мохамуда по подозрению в подготовке массовой стрельбы в торговом центре Mall of America в Миннесоте в поддержку ИГИЛ*. Об этом сообщил Минюст США.

Шейхдун Мохамуд. Фото © X / Paul Blume

По версии следствия, Мохамуд с декабря 2024 года обсуждал с конфиденциальным источником планы присоединиться к террористической организации в Сомали, а при невозможности выехать из США — устроить нападение в Миннесоте. В июле 2026 года он, как утверждается, выбрал Mall of America и говорил о намерении убить от 30 до 60 человек. Позже Мохамуд обсуждал покупку оружия, возможное привлечение сообщников и дату атаки — 24 октября. Он также отправил собеседнику видео с присягой на верность ИГИЛ*.

Мохамуд связывал будущую атаку с большим количеством людей в торговом центре и ссылался на проходящий там праздник искусств хмонгов. В переписке он также говорил о желании повторить другие массовые нападения, вдохновлённые террористами.

6 октября сотрудник ФБР под прикрытием продал Мохамуду АК-47, четыре магазина и около 200 патронов. Перед сделкой автомат сделали непригодным для стрельбы. После того как молодой человек передал примерно 600 долларов наличными и получил оружие и боеприпасы, его задержали. Во время сделки он подтвердил намерение использовать их для нападения в Mall of America. На следующий день 18-летний террорист впервые предстал перед федеральным магистратским судьёй. Ему предъявлено обвинение в заведомом получении огнестрельного оружия и боеприпасов для совершения федерального преступления террористического характера.

А ранее в аэропорту Лос-Анджелеса ФБР задержало 34-летнюю жительницу Калифорнии, которая собиралась улететь в Шанхай. Американские спецслужбы подозревают женщину в работе в интересах Китая и сборе информации о семье сына президента Тайваня Лай Циндэ. Задержание произошло непосредственно перед её посадкой на рейс. Ведомство утверждает, что женщина фотографировала дом и автомобили семьи, а затем передавала полученные сведения в КНР.

Больше новостей о задержаниях, расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.