Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло сообщения о подготовке Израиля к возможному возобновлению военной кампании против Ирана. В американском военном ведомстве заявили, что никаких соответствующих обращений к израильской стороне не направляли. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя командования.

«Информация на этот счёт, появившаяся в израильских СМИ, является всего лишь предположением, никаких подобных обращений к Израилю не было», — заявил военный представитель.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на американский источник сообщила, что CENTCOM якобы проинформировало представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о необходимости готовиться к возможному возобновлению боевых действий с Тегераном.

По данным журналистов, аналогичные сигналы через каналы безопасности получили и некоторые страны Персидского залива. Им якобы предложили учитывать вероятность скорого возобновления военной операции против Ирана.

В Kan также обратили внимание на противоречие между этими сообщениями и недавними заявлениями президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее говорил, что не видит необходимости в возобновлении военной кампании против Тегерана.