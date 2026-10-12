CEO Palantir назвал 2 категории людей, которых ждёт успех в эпоху ИИ

Люди с нейроотличиями и нестандартным мышлением могут получить серьёзное преимущество на рынке труда по мере развития искусственного интеллекта. Такой прогноз сделал генеральный директор американской технологической компании Palantir Алекс Карп, объяснив, почему привычные профессиональные навыки стремительно теряют прежнюю ценность.

По словам бизнесмена, сохранить уверенность в своём будущем помогут два обстоятельства: наличие конкретной профессиональной подготовки либо способность мыслить иначе, чем большинство. При этом понятие нейроотличности он использует в широком смысле. Речь идёт в том числе о людях, которые нестандартно подходят к решению задач.

«По сути есть два способа понять, что у тебя есть будущее. Первый — у тебя есть какая-то профессиональная подготовка. Или второй — ты нейроотличный», — заявил Карп.

CEO Palantir объяснил, что умение писать простой программный код, создавать базовый дизайн, читать и работать с текстами уже перестаёт быть серьёзным преимуществом. С подобными задачами всё успешнее справляются нейросети. Поэтому специалистам придётся искать другие способы проявить себя.

Карп назвал происходящее настоящим переворотом в представлениях о востребованных способностях. То, что раньше считалось признаком хорошей подготовки, больше не гарантирует человеку конкурентоспособности. В новых условиях на первый план выходят оригинальность и способность создавать уникальные решения. Особое значение предприниматель придаёт творческому подходу. Он призвал людей учиться смотреть на привычные вещи под другим углом, выходить за рамки стандартных схем и придумывать то, чего ещё не существует. Именно такие качества, по его прогнозу, будут особенно востребованы в мире развивающегося ИИ.

Сам Карп ранее рассказывал о собственной дислексии. По его оценке, особенности мышления, которые прежде могли восприниматься как недостатки, способны стать преимуществом в условиях технологических перемен.

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