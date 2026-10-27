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Регион
Опубликовано 27 октября, 11:31

Chanel, Hermès, Schiaparelli: Россиянка пыталась ввезти люкса на 22 млн рублей и попалась таможенникам

В Шереметьево у россиянки нашли незадекларированные вещи на 22 млн рублей

Три сумки Hermès и Chanel, дизайнерскую одежду и обувь общей стоимостью более 22 млн рублей обнаружили таможенники в багаже 28-летней россиянки. Пассажирка прилетела из Стамбула и прошла в «зелёный» коридор, не задекларировав товары. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Женщину остановили для выборочного контроля. В багаже находились 36 изделий: три сумки, 31 предмет одежды Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli, а также две пары туфель Chanel.

Россиянка объяснила, что это её личные вещи, полученные в подарок. Экспертиза подтвердила подлинность изделий. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 6 млн рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 194 УК РФ — об уклонении от уплаты таможенных платежей. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

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Ранее в Шереметьево у другой пассажирки из Стамбула нашли 87 незадекларированных коллекционных монет на 1,5 млн рублей. Среди них были изделия с Гарри Поттером, Пиноккио и знаками зодиака. Женщина заявила, что привезла сувениры для себя и не знала их стоимости.

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Александра Вишнякова
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