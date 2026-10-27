Chanel, Hermès, Schiaparelli: Россиянка пыталась ввезти люкса на 22 млн рублей и попалась таможенникам

Три сумки Hermès и Chanel, дизайнерскую одежду и обувь общей стоимостью более 22 млн рублей обнаружили таможенники в багаже 28-летней россиянки. Пассажирка прилетела из Стамбула и прошла в «зелёный» коридор, не задекларировав товары. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Женщину остановили для выборочного контроля. В багаже находились 36 изделий: три сумки, 31 предмет одежды Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli, а также две пары туфель Chanel.

Россиянка объяснила, что это её личные вещи, полученные в подарок. Экспертиза подтвердила подлинность изделий. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 6 млн рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 194 УК РФ — об уклонении от уплаты таможенных платежей. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.