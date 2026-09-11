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Опубликовано 11 сентября, 13:34

Chanel на 1,5 млн: Жена Басты показала тотал-лук на променаде в Париже

Жена Басты вышла в свет в образе почти за 1,5 млн рублей

Жена Басты вышла в свет в образе почти за 1,5 млн рублей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/elena_vakulenkopinskaya

Жена Басты вышла в свет в образе почти за 1,5 млн рублей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/elena_vakulenkopinskaya

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская появилась на парижском променаде в образе общей стоимостью почти 1,5 млн рублей, сообщает Super.

По данным источника, она выбрала тотал-лук Chanel: юбку за 439 тысяч рублей, туфли за 107 тысяч и сумку с «хвостиком» за 900 тысяч рублей. Отмечается, что жена музыканта предпочитает классические бренды, а не новомодные марки, которые часто миксуют молодые знаменитости.

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Ранее Life.ru писал, что 26-летняя Стефания Маликова отправилась на сафари в Африке в образе примерно за 2,5 млн рублей. Она надела кардиган и казаки собственного бренда, а основную часть стоимости составили украшения — браслет Cartier за 1,37 млн и кольцо того же бренда за 405 тыс. рублей, а также браслеты на шнурках (226 тыс.), Chopard (166 тыс.), сумка Prada (256 тыс.) и кепка того же бренда (63 тыс.).

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Анастасия Никонорова
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