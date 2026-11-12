Растворимый кофе остаётся одним из главных фаворитов российских покупателей благодаря невысокой стоимости и простоте приготовления. При этом всё больше людей предпочитают брать готовые напитки прямо в магазинах. Причины изменения потребительских привычек RG.ru объяснил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По словам специалиста, растворимый кофе удовлетворяет основные потребности массового покупателя. Его удобно хранить, не нужно специальное оборудование, а приготовление занимает считаные минуты.

Именно этот формат, отметил Леонов, обеспечивает увеличение объёмов продаж кофе в натуральном выражении. Другие разновидности напитка развиваются по собственным сценариям.

Тем временем супермаркеты всё активнее конкурируют с кофейнями. Председатель АКОРТ Станислав Богданов сообщил, что ассортимент кофе в торговых сетях насчитывает от 200 до 650 наименований.

Покупателям предлагают не только растворимый, зерновой и молотый кофе, но и капсулы, дрип-пакеты, холодные напитки с необычными вкусами и варианты на растительном молоке.

«Цена чашки свежесваренного американо в торговых сетях начинается от 50 рублей, капучино и латте - от 100 рублей», — сказал эксперт.

Леонов считает, что рынок кофе навынос постепенно становится зрелым. Поэтому прежние высокие темпы роста замедляются, хотя покупатели продолжают приобретать всё больше порций.

При этом россияне чаще выбирают доступные предложения, а акции и скидки сдерживают увеличение выручки. На таком фоне спрос на традиционный чай остаётся практически неизменным.

Ранее Life.ru сообщал о росте расходов россиян на растворимый кофе в пакетиках. За первые шесть месяцев 2026 года покупатели потратили на напитки формата «3 в 1» 15,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 22% в денежном выражении и на 19% в количестве упаковок.