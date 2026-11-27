Чашу из севрского фарфора в форме женской груди, изготовленную для французской королевы Марии-Антуанетты, продали на торгах в Париже за 2 925 000 евро. Лот установил мировой аукционный рекорд для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры. Об этом сообщили организаторы торгов в аукционном доме Drouot.

Предмет XVIII века оценивали в 1–2 млн евро. Он считался утраченным более двух столетий, пока его случайно не обнаружили при инвентаризации коллекции парижской Galerie Meyer. Чаша вместе с подставкой лежала в ящике среди других фарфоровых изделий, завёрнутая в пузырчатую плёнку. Находку выставил на торги аукционный дом Coutau-Bégarie & Associés.

Чаша была изготовлена в 1787 году. Севрская мануфактура создала для павильона сервиз из 65 предметов. В него входили четыре чаши такой необычной формы — их поставили в Рамбуйе в 1787 и 1788 годах. Три экземпляра сегодня находятся в музейных собраниях, а проданный на аукционе считался последним из четырёх, остававшимся в частных руках.

С формой чаши связана известная легенда: якобы её изготовили по слепку груди самой королевы. Однако специалисты Севрской мануфактуры считают эту историю вымыслом. По их объяснению, предмет вдохновлён античным греческим сосудом мастос — чашей для питья, выполненной в форме женской груди. Оснований считать, что посуду лепили по телу Марии-Антуанетты, нет.

Часть выручки от продажи направят ассоциации Ruban Rose, которая занимается профилактикой рака молочной железы. Такое решение объявили организаторы торгов и Drouot.