Картину Марка Шагала «Утренняя тайна», почти 50 лет находившуюся вдали от публики, выставят на аукцион в Мюнхене 4 декабря. За редкое произведение рассчитывают выручить от 800 тысяч до 1,2 миллиона евро. Об этом свидетельствует каталог аукционного дома Ketterer Kunst.

Полотно размером 61 на 51 сантиметр создано масляными красками в 1946–1948 годах. В центре композиции художник разместил яркий цветочный букет и синего петуха. За ними угадываются характерные для творчества мастера фантастические образы: влюблённые, парящие в воздухе, коза и окно.

Работу Шагал написал в Нью-Йорке, куда перебрался из Европы во время Второй мировой войны. Этот период оказался для него особенно тяжёлым: художник переживал смерть первой супруги Беллы и последствия вынужденной эмиграции.

По мнению искусствоведов аукционного дома, произведение отражает переплетение любви, красоты, утраты и быстротечности человеческой жизни.

Впервые картину приобрёл непосредственно у автора американский коллекционер Антон Шутц в 1948 году. После его смерти работа сменила владельцев, а в 1977-м оказалась у немецкого собирателя Романа Кеттерера, который вскоре перепродал её.

С тех пор «Утренняя тайна» оставалась в частном собрании в Германии. Теперь произведение вновь станет доступно зрителям и потенциальным покупателям.

Организаторы предстоящих торгов называют возвращение полотна значимым событием для ценителей искусства Шагала.