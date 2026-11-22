Тайна на миллион евро: Забытую публикой картину Шагала выставят на торги спустя 49 лет
Картину Шагала «Утренняя тайна» впервые за 49 лет выставят на аукцион в Мюнхене
Картина Марка Шагала «Утренняя тайна». Обложка © Ketterer Kunst
Картину Марка Шагала «Утренняя тайна», почти 50 лет находившуюся вдали от публики, выставят на аукцион в Мюнхене 4 декабря. За редкое произведение рассчитывают выручить от 800 тысяч до 1,2 миллиона евро. Об этом свидетельствует каталог аукционного дома Ketterer Kunst.
Полотно размером 61 на 51 сантиметр создано масляными красками в 1946–1948 годах. В центре композиции художник разместил яркий цветочный букет и синего петуха. За ними угадываются характерные для творчества мастера фантастические образы: влюблённые, парящие в воздухе, коза и окно.
Работу Шагал написал в Нью-Йорке, куда перебрался из Европы во время Второй мировой войны. Этот период оказался для него особенно тяжёлым: художник переживал смерть первой супруги Беллы и последствия вынужденной эмиграции.
По мнению искусствоведов аукционного дома, произведение отражает переплетение любви, красоты, утраты и быстротечности человеческой жизни.
Впервые картину приобрёл непосредственно у автора американский коллекционер Антон Шутц в 1948 году. После его смерти работа сменила владельцев, а в 1977-м оказалась у немецкого собирателя Романа Кеттерера, который вскоре перепродал её.
С тех пор «Утренняя тайна» оставалась в частном собрании в Германии. Теперь произведение вновь станет доступно зрителям и потенциальным покупателям.
Организаторы предстоящих торгов называют возвращение полотна значимым событием для ценителей искусства Шагала.
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