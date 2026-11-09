Российский часовщик Константин Чайкин во второй раз получил специальный приз «За дерзость» Женевского Гран-при часового искусства (GPHG). На церемонии 7 ноября жюри отметило его механические часы «Загадка тонкого короля». Толщина модели — 1,65 мм.

Часы Константина Чайкина. Фото © Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG)

Вместо привычных стрелок время показывают два тонких сапфировых диска. Привод вращает их сбоку, поэтому указатели часов и минут выглядят так, будто парят над циферблатом. Модель выпустили серией из 12 экземпляров.

Часы Константина Чайкина. Фото © Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG)

Чтобы уместить механизм в таком тонком корпусе, заднюю крышку сделали его основанием. От обычной заводной головки отказались. Часы заводят специальным ключом, запаса хода хватает на 38 часов.

В основе модели — «Тонкий король», работающий прототип которого Чайкин представил в 2024 году. По данным мануфактуры, тогда он установил мировой рекорд по толщине механических наручных часов, а новая версия сохранила этот показатель. В мае 2025 года финальный прототип вместе с корпусом-носителем продали на аукционе Phillips за 508 тысяч швейцарских франков.

Первый приз «За дерзость» Чайкин получил в 2018 году за модель «Клоун». В ней диски часов и минут изображают глаза, а указатель фаз Луны — улыбку. Та награда стала первой в истории GPHG для российского часовщика.

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