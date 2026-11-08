В Москве в рамках Молодёжного дня Международной недели «Народы России» прошёл фестиваль традиционных ценностей «809». Всероссийское казачье общество организовало для посетителей интерактивные площадки, объединившие казачьи традиции, современные технологии и спортивные состязания.

Всероссийское казачье общество представило площадки на фестивале «809» в столице. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Мероприятие состоялось 7 ноября у Национального центра «Россия». Гости могли не только наблюдать за показательными выступлениями, но и самостоятельно попробовать силы в различных активностях.

Всероссийское казачье общество на фестивале представляли начальник отдела физкультурно-спортивного воспитания казачьей молодёжи Павел Шульский, кавалер ордена Мужества и лауреат Национальной премии «Патриот» Денис Анищенко, а также сотрудники штаба организации.

Одной из главных особенностей казачьих площадок стало сочетание традиционных и современных видов спорта. Посетителям продемонстрировали фланкировку шашкой, предложили испытать VR-симулятор стрельбы по беспилотникам и попробовать управление дроном. Также работала спортивная площадка «Казачья сила».

Казаки Центрального казачьего войска провели мастер-классы по тактической медицине. Участники смогли познакомиться с практическими навыками оказания помощи в экстренных ситуациях.

Отдельную программу подготовил Денис Анищенко. Он провёл мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами, используя симуляторы и оборудование клуба «Атаман» из Наро-Фоминска.

Команда АНО ВПК «Фортуна» организовала для гостей практическую стрельбу. Представители клуба также выступили в роли живых маскотов: посетители могли сфотографироваться с современными казаками.

На фестивале состоялся и мини-турнир по ножевому бою. Его победителям вручили казачьи шашки. Награды участники получили из рук председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», Героя России Артура Орлова.

К программе присоединилась и компания LASERCRAFT — партнёр Всероссийского казачьего общества. Её представители подарили гостям фестиваля и победителям интерактивных состязаний фирменные патчи. Их концепцию разработали участники Летней школы казачьего искусства арт-кластера «Таврида».

Программа Молодёжного дня не ограничивалась казачьими площадками. Для посетителей организовали шоу BMX, мастер-классы по скейтборду и самокату, а также лазертаг. Любители автоспорта могли познакомиться с гоночным болидом и испытать автосимулятор SMP Esports.

Кроме того, на фестивале работала «КИБЕР ЛИГА», участникам которой предложили игровые задания и розыгрыши призов.

Ранее Life.ru рассказывал об участии Всероссийского казачьего общества в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Тогда организация также представила собственный стенд, знакомивший участников, в том числе зарубежных гостей, с историей и культурой российского казачества.