Московский казачий хор исполнил гимн России на открытии просветительского марафона «Знание. Единство» в Национальном центре «Россия». На мероприятие собрались более тысячи человек, которые встретятся с героями СВО, учёными, государственными и общественными деятелями, передаёт корреспондент Life.ru.

Казачий хор исполнил гимн России на открытии марафона общества «Знание». Видео © Life.ru

Марафон проходит 6 ноября в рамках Международной недели «Народы России», приуроченной ко Дню народного единства. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке аппарата Совета безопасности РФ.

В программе — открытые диалоги, лекции и встречи с известными представителями науки и культуры. Одной из центральных тем станет общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Участники также обсудят достижения российских исследователей, единство народов страны и принципы многополярного мира.

Отдельное внимание уделят общению молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Среди запланированных мероприятий — дискуссия «Одна на всех: единство народов во имя Победы», посвящённая вкладу народов СССР в разгром нацизма.

В рамках марафона также представят видеопроект «Республики — фронту», основанный на одноимённой серии книг об участии союзных республик в Великой Отечественной войне. Всего московская программа рассчитана примерно на 1200 участников.