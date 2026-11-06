Казачий хор исполнил гимн России на открытии марафона «Знание. Единство»
Московский казачий хор исполнил гимн России на открытии просветительского марафона «Знание. Единство» в Национальном центре «Россия». На мероприятие собрались более тысячи человек, которые встретятся с героями СВО, учёными, государственными и общественными деятелями, передаёт корреспондент Life.ru.
Казачий хор исполнил гимн России на открытии марафона общества «Знание». Видео © Life.ru
Марафон проходит 6 ноября в рамках Международной недели «Народы России», приуроченной ко Дню народного единства. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке аппарата Совета безопасности РФ.
В программе — открытые диалоги, лекции и встречи с известными представителями науки и культуры. Одной из центральных тем станет общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Участники также обсудят достижения российских исследователей, единство народов страны и принципы многополярного мира.
Отдельное внимание уделят общению молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Среди запланированных мероприятий — дискуссия «Одна на всех: единство народов во имя Победы», посвящённая вкладу народов СССР в разгром нацизма.
В рамках марафона также представят видеопроект «Республики — фронту», основанный на одноимённой серии книг об участии союзных республик в Великой Отечественной войне. Всего московская программа рассчитана примерно на 1200 участников.
Ранее Life.ru рассказывал об открытии Международной недели «Народы России» в Москве. В программу форума вошли около 50 деловых сессий, выставки, кинофорум и молодёжные мероприятия. Главной темой стало укрепление связей между народами и сохранение общих культурных традиций.
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