Часть Ирпеня под Киевом осталась без света после пожара на трансформаторе
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Часть города Ирпень в Киевской области осталась без электричества. Отключение затронуло жителей нескольких районов города, а восстановление энергоснабжения ожидают в ближайшие часы. Об этом сообщил телеканал «Киев-24».
По информации телеканала, перебой произошёл после возгорания трансформатора. Энергоснабжение в городе рассчитывают восстановить ближе к часу ночи. Других подробностей о ситуации в Ирпене не приводится.
В этот же вечер под Киевом получили повреждения складские помещения. Об этом сообщила областная военная администрация. Инциденты произошли в Бориспольском и Броварском районах. В этот момент в Киевской области действовала воздушная тревога.
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