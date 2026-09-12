Часть Ирпеня под Киевом осталась без света после пожара на трансформаторе

Часть города Ирпень в Киевской области осталась без электричества. Отключение затронуло жителей нескольких районов города, а восстановление энергоснабжения ожидают в ближайшие часы. Об этом сообщил телеканал «Киев-24».

По информации телеканала, перебой произошёл после возгорания трансформатора. Энергоснабжение в городе рассчитывают восстановить ближе к часу ночи. Других подробностей о ситуации в Ирпене не приводится.

В этот же вечер под Киевом получили повреждения складские помещения. Об этом сообщила областная военная администрация. Инциденты произошли в Бориспольском и Броварском районах. В этот момент в Киевской области действовала воздушная тревога.