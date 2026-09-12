Под Киевом повреждены складские помещения, сообщила областная военная администрация. Речь идёт сразу о двух муниципалитетах — Бориспольском и Броварском районах.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве. Что именно повреждено и чем, неизвестно. В столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.