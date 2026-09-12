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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 12 сентября, 18:16

Под Киевом повреждены складские помещения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Под Киевом повреждены складские помещения, сообщила областная военная администрация. Речь идёт сразу о двух муниципалитетах — Бориспольском и Броварском районах.

Согласно данным официальной онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в Киевской области объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве. Что именно повреждено и чем, неизвестно. В столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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